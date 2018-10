„Gott ist Herr der Geschichte“

Lampertheim.Über personelle Veränderungen, von denen die katholischen Pfarreien in Lampertheim betroffen sind, haben wir in dieser Woche berichtet. Aber auch den evangelischen Christen steht ein Leitungswechsel bevor: Der Pfarrer der Martin-Luther-Gemeinde, Roland Schein, wird an diesem Samstag offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Schein hatte seinen Dienst in Lampertheim im Sommer 2013 angetreten. Er wechselte von der Bergkirchengemeinde Osthofen als Nachfolger von Christoph Sémon an die Luther-Kirche. Der ehemalige Leipziger Pfarrer, der in die Umwälzungen der späten 1980er Jahre involviert und ganz nah dran war an den friedlichen Protesten gegen das DDR-Regime, hat seine theologische Ausbildung an der Leipziger Karl-Marx-Universität absolviert.

Glaube macht frei

Der christliche Glaube habe ihn frei gemacht, so erzählte es Schein einmal in einem Interview mit dem „Südhessen Morgen“, den Zumutungen durch das sozialistische System zu trotzen: „Dem christlichen Glauben zu begegnen hieß, sich auf unabhängiges Denken einzulassen.“ Als Geistlicher und Zeitzeuge der bewegenden deutschen Geschichte hat Schein erfahren: „Menschen und Mächte mögen sich aufführen, wie sie wollen – Gott ist der Herr der Geschichte.“ An dieser Überzeugung dürfte den stets unbeirrbar seinen eigenen Prinzipien folgenden Pfarrer auch nicht die gewiss nicht immer leichte Zeit in der Luther-Gemeinde gerüttelt haben.

Scheins Stelle ist im aktuellen Gemeindebrief neu ausgeschrieben. Nach Informationen von Dekan Karl Hans Geil hat die Luther-Gemeinde in den kommenden vier Jahren keine personelle Kürzungen zu erwarten. Diese stünden erst 2022 zur Debatte als Folge des allgemeinen Mitgliederrückgangs in der evangelischen Kirche wie in den Ortsgemeinden selbst. Da im Dekanat ab kommendem Jahr eine hohe Zahl an Pfarrern in Pension geht, sei zunächst auf eine Stellenkürzung verzichtet worden.

Der Nachfolger Roland Scheins wird demnach vor einer auf vier Jahre befristeten Amtszeit stehen. Die Stelle wäre damit geeignet für einen Berufsanfänger, denn das Pfarrersein auf Probe währt in der Regel bis zu vier Jahren.

Stellvertreterposten

Geil selbst bewirbt sich in der Dekanatssynode, die heute tagt, um eine der beiden halben Vertretungsstellen des Dekans im künftigen Dekanat Bergstraße. Es umfasst ab dem kommenden Jahr auch das bisherige Dekanat Ried, dem Karl Hans Geil vorsteht. Neben dem 62-jährigen Geil kandidiert die Pfarrerin der Heppenheimer Christuskirchengemeinde, Silke Bienhaus, für einen halben Vertretungsposten.

Ein Personalwechsel steht auch der Lampertheimer Lukasgemeinde bevor, wenn Pfarrer Adam Herbert voraussichtlich im August aus dem Amt verabschiedet wird. Derzeit verfügt die Lukasgemeinde über zweieinhalb Pfarrerstellen, von denen Adam Herbert und Sabine Sauerwein je eine sowie Sven Behnke eine halbe Stelle einnehmen. An dieser Stellenbesetzung wird sich, so Karl Hans Geil auf Anfrage, mit Blick auf die Mitgliederentwicklung in der Domkirchengemeinde in absehbarer Zeit nichts ändern.

