Anzeige

Hofheim.In der Hofheimer Friedenskirche fanden sich Frauen des Stadtteils ein, um den Weltgebetstag der Frauen zu feiern. In mehr als 120 Ländern wird dieser Gottesdiest über mehrere Zeitzonen hinweg in einer ökumenischen Basisbewegung rund um den Globus 24 Stunden lang begangen.

Gemeinsam wird „informiert gebetet“ für die Anliegen von Frauen aus aller Welt, in diesem Jahr für das südamerikanische Surinam, dem kleinsten Land des Subkontinents. „Gottes Schöpfung ist sehr gut“, lautete das diesjährige Motto, bezogen auf Surinam. Das kleine Land in Südamerika ist ausgestattet mit einem unvorstellbaren Reichtum an Pflanzen und Tieren, einer Vielfalt von Menschen unterschiedlicher Herkunft, die miteinander in Frieden leben können.

Sämtliche vorgetragenen Texte, Lieder und vor allem die Gebete ordneten sich dem Thema unter und informierten über Einzelschicksale. Hauptverantwortlich für die Vorbereitung und Organisation des Gottesdienstes waren Rosemarie Mader und Andrea Bamberg von der katholischen Pfarrei St. Michael sowie Christel Lottermann, Marion Jakob und Annette Gutbier von der evangelischen Kirchengemeinde. Für den musikalischen Rahmen sorgten Stephanie Bittmann (Percussion), Anja Stumpf (Klavier), Eva Winkler (Querflöte) und Willi Winkler (Gitarre).