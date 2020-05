Gottesdienst am Sonntag

Hofheim.Nach fast zweimonatiger Vakanz lädt die evangelische Kirchengemeinde Hofheim am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder zum Gottesdienst in die Friedenskirche ein. Am 15. März wurde zum letzten Mal Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Seither war sie täglich zum stillen Gebet geöffnet.

Bei der Gestaltung der Gottesdienste müssen künftig besondere Bedingungen beachtet werden. So müssen Gottesdienstbesucher mindestens zwei Meter Abstand voneinander halten. Die Sitzplätze in den Kirchenbänken werden entsprechend gekennzeichnet. Menschen, die in Hausgemeinschaft leben, dürfen auch in der Kirche zusammen sitzen. Alle Besucher müssen Mund-Nase-Schutzmasken tragen, jeder sollte eine von zu Hause mitbringen. Auch wenn zur Desinfektion der Hände am Eingang Desinfektionsmittel zur Verfügung steht, wird auf das Händeschütteln zur Begrüßung und Verabschiedung an der Kirchentür wird verzichtet.

Obwohl der Sonntag Kantate heißt, muss der Gemeindegesang ausfallen. Orgelmusik wird einen musikalischen Akzent setzen. „Alle diese Schutzmaßnahmen wirken nicht gerade feierlich“, sagt Pfarrer Holger Mett. Sie seien aber Teil des Schutzkonzeptes, das die Kirchenleitung zur Auflage macht, um Gottesdienste in Zeiten von Corona wieder zu ermöglichen. Die Hofheimer sind eingeladen, werden aber aufgefordert, die Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und einzuhalten. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.05.2020