Gottesdienst für Familien

Lampertheim.In der katholischen Kirche Mariä Verkündigung in Lampertheim findet am Sonntag, 12. Januar, ein Familiengottesdienst statt. Das Thema des Gottesdienstes, er beginnt um 10 Uhr, lautet: „Ich bin Gottes Kind!“. Zentrale Themen des Gottesdienstes sind der Gemeinde zufolge die Kindersegnung und Tauferinnerung.

Dazu lädt die katholische Kirchengemeinde alle Familien mit kleinen und größeren Kindern in die Kirche in der Hagenstraße 13 ein. In den Gottesdienst eingebettet ist die Segnung für alle anwesenden Kinder. Bei einem Familiengottesdienst richtet sich die Kirche wesentlich an Kinder, die gemeinsam mit ihren Geschwistern, Eltern, Freunden und Verwandten eingeladen sind. red

