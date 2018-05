Anzeige

Neuschloss.Die evangelische Johannesgemeinde in Neuschloss bietet am Freitag, 25. Mai, 16 Uhr, erneut einen Mini-Gottesdienst im Gemeinderaum am Ahornplatz an. Das Thema heißt diesmal: „Geburtstag: Ich bin ein Königskind“. Eingeladen sind Kinder mit ihren Eltern oder ihren Großeltern. Die Veranstalter bitten die teilnehmenden Mädchen und Jungen, ein Babyfoto und ein aktuelles Foto von sich mitzubringen.

Der Minigottesdienst wird mit Musik, Geschichten, Pinguin „Mütze“, Fischlis, Saft und Gott gefeiert. Außerdem soll währenddessen ein Geburtstagskalender, der im Gemeinderaum der Johannesgemeinde seinen Platz finden wird, gebastelt werden. ron