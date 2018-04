Anzeige

Pfarrer Reinald Fuhr stellte dann noch einmal die im vergangenen Jahr erprobte Gottesdienststruktur vor. Am ersten Sonntag im Monat gibt es einen normalen Vormittagsgottesdienst mit Abendmahl. Am zweiten Sonntag steht die Kirche für jeden offen ohne offizielles Gottesdienstangebot. Am dritten Sonntag ist Abendgottesdienst und am vierten Wochenende bietet die Gemeinde freitags eine Wochenschlussandacht an. Umstritten blieb hierbei die Ansetzung des Abendgottesdienstes, der gerade in den Sommermonaten sehr dürftig besucht ist. Die Intension, neue Gottesdienstbesucher ausgerechnet an sonnigen Sonntagabenden zu gewinnen, scheint hier nicht von Erfolg gekrönt zu sein. Der Kirchenvorstand wird sich hierzu und auch zu Möglichkeiten, Kiche für junge Familien anziehender zu gestalten, noch beraten.

Fuhr stellte der Gemeinde anhand eines Schaubildes dar, wie es aussieht, wenn zum nächsten Jahr das Dekanat Ried, dem Hüttenfeld und Neuschloss derzeit angehört, aufgelöst und man dem Dekanat Bergstraße zugeordnet wird. Veränderungen, gerade im personellen Bereich, werden hierbei nicht ausbleiben. ron

