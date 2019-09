Gottesdienst voller Lieder

Hofheim.Anlässlich ihres Jahresfestes lädt die Liebenzeller Gemeinde am Sonntag, 20. Oktober, 10.30 Uhr, zu einem Konzertgottesdienst mit Manfred Siebald ein. Der Liedermacher und Professor für Amerikanistik an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz präsentiert an diesem Vormittag christliche Lieder mit Popular-Musik.

Kaum jemand hat die christliche Musikszene in Deutschland so sehr geprägt wie Manfred Siebald. In diesem Jahr wird der Mann mit der Gitarre 70 Jahre, aber ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

Gemeinsames Mittagessen

Seit 1970 ist er national und international unterwegs und singt seine Lieder aus dem Alltag des Glaubens für den Alltag des Glaubens, wobei er sich auf verschiedenen akustischen Gitarren begleitet. Die Erlöse seiner jährlich etwa 60 Konzerte gehen an diakonische und missionarische Einrichtungen in Europa, Afrika, Asien und Südamerika.

Viele seiner Lieder wie etwa „Ins Wasser fällt ein Stein“ oder „Geh unter der Gnade“ haben einen festen Platz in Liederbüchern verschiedener Konfessionen und werden in Gemeinden und Jugendgruppen gesungen.

Nach dem Konzertgottesdienst laden die Veranstalter zu einem kostenlosen Mittagessen ein. Für den Gottesdienst sowie das Mittagessen wird um eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 06241/98 51 80 gebeten. Mit einem 45-minütigen Konzert nach dem Mittagstisch soll der Festtag schließlich einen gemütlich zum Ausklang finden. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.09.2019