Gottesdienst zu Erntedank

Hofheim.Die evangelische Kirchengemeinde Hofheim feiert am Sonntag, 4. Oktober, um 10 Uhr in der Friedenskirche einen Erntedankgottesdienst. Da die Teilnehmerzahl am Gottesdienst nach wie vor begrenzt ist, wird um Voranmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 06241/ 8 03 07 oder per E-Mail an Kirchengemeinde.Hofheim-Ried@ekhn.de gebeten. Das traditionelle Mittagessen im Gemeindehaus nach dem Gottesdienst entfällt. Erntegaben werden am Samstag, 3. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr in der Friedenskirche entgegengenommen. Die Gaben werden anschließend an die Bürstädter Tafel weitergereicht, deren Mitarbeiter bereits die Abholung zugesagt haben. fh

