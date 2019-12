Gottesdienste an den Feiertagen

Neuschloß/Hüttenfeld.Die Evangelische Johannesgemeinde Neuschloß feiert die Christvesper am morgigen Heilig Abend um 17 Uhr in der Kapelle auf dem Waldfriedhof. Der Posaunenchor gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit.

Unterdessen wird in Hüttenfeld am morgigen Dienstag, 24. Dezember, in der Christvesper um 16.30 Uhr das Krippenspiel aufgeführt. Bei der Christmette um 22 Uhr wirken Instrumentalsolisten mit.

Am ersten Weihnachtsfeiertag feiert die Hüttenfelder Gemeinde den Festgottesdienst mit Heiligem Abendmahl, der Kirchenchor übernimmt die musikalische Umrahmung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet kein Gottesdienst statt.

Am Altjahresabend (Silvester) lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld schließlich zum Jahresabschlussgottesdienst mit Heiligem Abendmahl um 18 Uhr in die Gustav-Adolf-Kirche ein. Dabei wirkt der Posaunenchor aus Neuschloß mit. red

