Lampertheim.Mit Gottesdiensten erinnert die evangelische Lukasgemeinde an Tod und Auferstehung Jesu Christi. Am Gründonnerstag, 29. März, 19 Uhr, gibt es eine Abendmahlsfeier in der Notkirche mit Pfarrer Adam Herbert. Den Gottesdienst an Karfreitag, 30. März, 10 Uhr hält Pfarrerin Sabine Sauerwein in der Domkirche. Es singt der Kirchenchor. Den Gottesdienst zur Osternacht am Samstag, 31. März, 22 Uhr, gestaltet Pfarrer Sven Behnke mit Texten, Musik und Wandel-Abendmahl. Kantorin Heike Ittmann und Jérôme Dath (Klarinette) sorgen für die Musik.

Beim Gottesdienst am Ostersonntag, 1. April, 10 Uhr, den Pfarrerin Sabine Sauerwein gestaltet, führen der Kindertag und der Chor Mosaik die Gospelmesse „My soul waits in silence“ auf. Den Abendmahlsgottesdienst am Ostermontag, 2. April, 10 Uhr feiert Vikarin Jasmin Setny mit der Gemeinde. red