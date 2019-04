Gottesdienste voller Musik

Hofheim.Die evangelischen Christen erwartet in Hofheim über die Feiertage ein kompaktes Gottesdienstangebot. An Gründonnerstag, 18. April, 19 Uhr, findet im Gemeindehaus ein Abendmahlsgottesdienst statt. Den Karfreitagsgottesdienst am 19. April gestaltet Gemeindepädagoge Thilo Götz zusammen mit dem Kirchenchor. Beginn ist um 10 Uhr in der Friedenskirche. An Ostersonntag, 21. April, beginnt bereits um 6 Uhr der Osternachtsgottesdienst mit einem Osterfeuer vor der Friedenskirche. Im Anschluss gibt es ein Frühstück im Gemeindehaus. Der Festgottesdienst um 10 Uhr am Ostersonntag wird vom Posaunenchor musikalisch umrahmt. Auch an Ostermontag, 22. April, 10 Uhr, können die Gläubigen ein Festgottesdienst mit Abendmahl in Hofheim feiern. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.04.2019