Gottesdiensteins Internet verlegt

Lampertheim.Was viele befürchtet haben, ist nun eingetreten: Die Pandemie-Situation hat sich nicht verbessert. Im Zuge des harten Lockdowns hat nun auch die Martin-Luther-Gemeinde zum Schutz der Menschen die Planungen für die Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel verändert.

Wie Pfarrer Ralf Kröger mitteilt, verzichtet die Gemeinde auf das persönliche Zusammenkommen in der Kirche und lädt stattdessen zur Teilnahme an folgenden Online-Gottesdiensten ein: an Heiligabend, 24. Dezember, um 15 Uhr zum aufgezeichneten Gottesdienst mit Krippenspiel auf dem Youtubekanal der Gemeinde (https://t1p.de/luthertube) sowie um 17 Uhr zur Christvesper und um 22.30 Uhr zur Christmette über Zoom (https://t1p.de/luthergottesdienst) oder YouTube (https://t1p.de/luthertube). Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, feiert die Gemeinde zudem einen Sublangottesdienst. Hier steht der Austausch im Vordergrund. Alle Interessierten können sich dabei anonym einbringen. Dieser Gottesdienst ist über https://t1p.de/sublangottesdienst zu erreichen.

Die Onlinegottesdienste zum Jahreswechsel am Donnerstag, 31. Dezember, 18 Uhr, und am Freitag, 1. Januar, 17 Uhr, sind dann wieder über die Zoom- und YouTube-Links zu erreichen. Der Neujahrsgottesdienst wird musikalisch von Matthias Karb, Lisa Bund und Dominik Götz gestaltet und steht unter dem Motto „Mit Zuversicht und Mut ins neue Jahr“. Im Anschluss wählen die Zoom-Teilnehmer das Bild des Jahres, bevor weitere Songs zu hören sein werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.12.2020