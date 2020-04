Gottesdiensteüber Ostern

Lampertheim.Die Luthergemeinde bietet an Gründonnerstag, 9. April, 18 Uhr, eine Online-Tischabendmahlsfeier an. Dabei können sich Menschen zu Hause an der Gestaltung beteiligen. Wer mitfeiern möchte, kann eine Kerze bereitstellen. Die Kerzen werden am Anfang gleichzeitig angezündet. Wer an der Abendmahlsfeier teilnehmen möchte, kann Brot und Wein beziehungsweise Saft bereitstellen.

Am Karfreitag lädt die Gemeinde um 10 Uhr zu einem Online-Gottesdienst aus der Kirche unter dem Motto „Einer für alle“ ein. „Freude die überspringt“ lautet das Motto für den Onlinegottesdienst am Ostersonntag, 10 Uhr, aus der Kirche. Auch hierbei wird zur Teilnahme am Abendmahl eingeladen.

Erforderlich für den Empfang der Online-Gottesdienste ist die Software zoom.us, die über folgenden Link geladen werden kann: https://zoom.us/j/284007728. Wer hierzu technische Hilfe benötigt, kann sich telefonisch bei Pfarrer Ralf Kröger melden. Ab Dienstag nach Ostern wird die Gemeinde obendrein jeden Tag ein Hoffnungsbild auf ihrer Internetseite luki-la.org veröffentlicht. Die Bilder stammen von den Jugendteamern. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020