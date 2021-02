Gottesdienstezur Passion

Lampertheim.Die Evangelische Lukasgemeinde feiert ab dem ersten Sonntag in der Passionszeit, 21. Februar, wieder wöchentlich um 10 Uhr Gottesdienste in der Domkirche. Das Infektionsschutzkonzept sieht ausreichend Abstände zwischen Besuchenden aus unterschiedlichen Hausständen sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske ) vor. Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, ist ab sofort eine Online-Voranmeldung notwendig. Für den Sonntagsgottesdienst kann man sich ab Montag der jeweiligen Woche bis Freitag, 12 Uhr, über die Webseite lukaslampertheim.church-events.de anmelden. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich an das Gemeindebüro (Telefon 06206/20 91) wenden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.02.2021