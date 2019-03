Gottfried Störmer gegen zwei Herausforderer

3 Fotos ansehen Kontrahenten Gottfried Störmer, Lothar Pfeiffer und Marco Steffan (v.l.). © Nix

Lampertheim.Bürgermeister Gottfried Störmer muss sich bei der Verteidigung seines Postens gegen zwei Herausforderer durchsetzen: Der Immobilienmakler Marco Steffan und der Fahrradhändler Lothar Pfeiffer wollen den Amtsinhaber vom Sockel stürzen. Dieses Szenario ergibt sich nach Ablauf der Bewerbungsfrist Anfang dieser Woche, wie Stadtsprecher Christian Pfeiffer auf Anfrage bestätigte.

Nun muss ein Ausschuss noch prüfen, ob es mit den Unterstützerstimmen, die Steffan und Pfeiffer für ihre Kandidatur benötigten, seine Richtigkeit hat. Erst dann sind Störmers Konkurrenten um den Spitzenplatz im Lampertheimer Stadthaus offiziell mit im Rennen. FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck (27) hatte ursprünglich mit einer Kandidatur geliebäugelt, sich dann aber doch für einen Verzicht entschieden, um eventuell in sechs Jahren – an Erfahrung reicher – anzugreifen.

Mit der Bürgermeisterwahl entscheiden die Lampertheimer Wahlberechtigten am 26. Mai zugleich über die Zusammensetzung des neuen europäischen Parlaments mit. Wahlsachbearbeiter Frank Schollenberger hält unter diesen Bedingungen eine höhere Wahlbeteiligung für möglich, als sie bei der Europawahl 2014 (38,1 Prozent) registriert worden war.

Denn an der Direktwahl des Bürgermeisters wie an der Europawahl könnten sich (etwa im Unterschied zu Land- oder Bundestagswahlen) zusätzlich rund 3000 EU-Bürger beteiligen. Damit seien am 26. Mai in Lampertheim insgesamt rund 25 000 Personen wahlberechtigt.

Schollenberger geht auch davon aus, dass die Zukunft Europas mehr Wähler als bisher mobilisiert, etwa mit Blick auf die Verhandlungen um den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union oder das Erstarken autoritärer und rechtspopulistischer Kräfte in der EU. Im Lampertheimer Stadthaus laufen nun die Vorbereitungen zur Abwicklung der bevorstehenden Wahlhandlungen ab.

Zwei neue Wahlbezirke

Für die 25 Wahlbezirke – davon vier Briefwahlbezirke – müssen 225 Wahlhelfer berufen werden. Auch wird der Zuschnitt der Wahlbezirke geändert und muss entsprechend nachvollzogen werden: So werden zwei Wahlbezirke der Schillerschule künftig dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus zugeordnet, um den dort lebenden älteren Menschen die Teilhabe an politischer Mitbestimmung zu erleichtern.

Auch ist eine Änderung für den Wahlbezirk Grundschule Hüttenfeld relevant. Dieser steht als repräsentativer Wahlbezirk unter besonderer Beobachtung des Statistischen Landesamts. Die dort erzielten Wahlergebnisse werden gesondert erfasst und zusammen mit anderen repräsentativen Wahlbezirken im Land für Aussagen über das Wahlverhalten von bestimmten Bevölkerungsgruppen ausgewertet.

Neu ist laut Wahlsachbearbeiter Schollenberger, dass am 26. Mai auch die Briefwähler dieses Hüttenfelder Wahlbezirks in die Auswertung einbezogen werden. Die Wähler erkennen die Besonderheit an den Stimmzetteln zur Europawahl, die entsprechende Vermerke enthalten. So sollen Aussagen über das Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht gewonnen werden. Die Anonymität der Wähler bleibe aber unter allen Umständen gewahrt, unterstreicht Frank Schollenberger im Gespräch mit dem SHM.

Wenn der Wahlgang am 26. Mai, 18 Uhr, abgeschlossen sein wird, haben die Wahlhelfer ein relativ leichtes Spiel. Sie müssen zunächst die Stimmen zur Europawahl auszählen. Ergebnisse werden rasch erwartet, da man auf dem Stimmzettel nur ein Kreuz machen kann. Mit etwas mehr Zeit rechnet Schollenberger bei der Auswertung der besonderen Stimmzettel für den Wahlbezirk in der Hüttenfelder Grundschule. Anschließend werden die Ergebnisse für die Wahl des Lampertheimer Bürgermeisters ausgezählt.

Sollte keine Stichwahl notwendig sein, wird der alte oder neue Posteninhaber an diesem Abend im Sitzungssaal des Lampertheimer Stadthauses, wo die Ergebnisse auf Leinwand übertragen werden, beglückwünscht werden können.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019