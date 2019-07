Gravur gegen Langfinger

HÜTTENFELD.Alle zwei Minuten verschwindet in Deutschland ein Fahrrad. Den Schaden beziffert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf 100 Millionen Euro. Weil viele Räder nicht versichert sind oder Diebstähle nicht gemeldet werden, ist die Dunkelziffer hoch. Besonders eklatant: Die Aufklärungsquote liegt bei nicht einmal zehn Prozent. Die Polizei Lampertheim-Viernheim setzt zur Abschreckung von potenziellen Dieben und zur besseren Aufklärung seit Jahren auf die Codierung.

„Fünf bis sechs Mal im Jahr machen wir das“, erklärt Martina Herd. Sie nimmt an der Hüttenfelder Feuerwehrstation die Anmeldungen entgegen. 37 von 42 Plätzen waren telefonisch bereits vergeben. Auch die freien fünf Plätze werden im Laufe der vier Stunden noch besetzt, weiß sie aus Erfahrung. Die Nachfrage bei Codier-Aktionen sei ungebrochen hoch. Die Polizei setzt dabei auf „FEIN“, die Friedberger-Eigentums-Identifizierungs-Nummer.

Die setzt sich aus dem Autokennzeichen und Gemeindecode des Ortes, in dem der Eigentümer wohnt, einer fünfstelligen Zahl für die Straße, drei Ziffern für die Hausnummer sowie den Eigentümer-Initialen zusammen. „Lampertheim hat etwa den Gemeindeschlüssel HP13“, zeigt Dirk Neumann den Bürgern auf ihren frisch codierten Rahmen. Der Schutzmann vor Ort leitet die Aktion mit sechs Helfern für die Lampertheimer Polizei.

Der etwa 13- bis 16-stellige Code, den die Polizisten mit einer speziellen Maschine eingravieren, soll in vielerlei Hinsicht helfen. Die „FEIN“-Nummer erschwert – ohne Eigentumsnachweis – den Weiterverkauf des Rads. Der Wert des Diebesguts sinkt erheblich und die Hemmschwelle für potenzielle Diebe steigt.

Außerdem lässt die Nummer klare Rückschlüsse auf den Eigentümer zu. Gestohlen oder verloren gegangene Räder können so sofort zugeordnet werden. „Wir können den Code schnell wieder decodieren, ohne Rückgriff auf große Datenbanken“, sagt Neumann. Das erleichtere die Aufklärung enorm – selbst dann, wenn Besitzer den Diebstahl gar nicht bemerkt oder gemeldet haben.

Mit dieser Methode hat die Polizei offenbar Erfolg. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik sank die Zahl der gestohlenen Räder bundesweit (2018: 292 000) in den vergangenen Jahren leicht, Brennpunkte sind besonders die Großstädte. Der Kreis Bergstraße zählt mit 219 Fällen je 100 000 Einwohnern zu den vergleichsweise sicheren Regionen.

Um für noch mehr Abschreckung zu sorgen, nimmt in Hüttenfeld Nadine Schönhardt vom freiwilligen Polizeidienst den feinmotorischen Schliff gemeinsam mit Dirk Neumann vor. Codiert werden kann grundsätzlich fast jedes Fahrrad. „Nur Carbon-Renner können wir nicht codieren“, erklärt Neumann, „das Material kann zu leicht brechen“. Außerdem müssen sich Besitzer als Eigentümer des Drahtesels ausweisen. „Wir wollen schließlich kein Diebesgut legalisieren“, sagt Neumann.

Die Hüttenfelderin Britta Andes hat gleich zwei Räder im Gepäck: Das eigene Pedelec und das Rennrad ihres Mannes sollen mit dem Code gesichert werden. Auch Andreas Martin hat sein Zweirad dabei. Der 2,12 Meter große Hüttenfelder hat mit einem Sattel auf Brusthöhe zwar eigentlich einen eingebauten Diebstahlsschutz. „Fahren kann damit doch sowieso niemand sonst“, scherzen auch die Polizisten. Trotzdem wurde ihm schon ein Rad geklaut. Auch wenn er das später an einer Garage wiederfand – auf so viel Glück im Unglück will er nicht noch mal vertrauen. Und lässt sein Rad mit 40 anderen codieren. ksm

