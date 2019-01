Gremium der Senioren will wachsen

Lampertheim.Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Sozialausschuss der Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 31. Januar, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Stadthauses zusammen.

Auf der Tagesordnung stehen die Jahresberichte des Behindertenbeirats und des Jugendbeirats. Außerdem werden sich die neuen Wohnraumberater vorstellen, die Senioren Tipps geben, wie sie ihre häusliche Situation durch Hilfsmittel oder bauliche Veränderungen derart anpassen können, dass ihnen weiterhin der Verbleib in den eigenen vier Wänden möglich ist.

Wählbar auch als Privatperson

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Änderung der Satzung und Wahlordnung für den Seniorenbeirat. Der amtierende Beirat möchte die Ende Juni außer Kraft tretende Satzung bezüglich der Wahlform ändern (wir haben berichtet). Statt einer reinen Delegiertenwahl, für die Gruppen, die in der Seniorenarbeit tätig sind, Kandidaten entsenden, soll künftig eine Mischwahl stattfinden. Neben der Delegiertenwahl soll es auch eine Versammlungswahl geben, bei der Senioren, die nicht in einer Gruppierung organisiert und engagiert sind, aber doch gerne in dem Gremium mitarbeiten möchten, antreten können. Außerdem möchte sich der Beirat vergrößern: Statt der bisher sieben Mitglieder, sollen künftig neun gewählt werden können – fünf aus dem Kreis der Delegierten und vier Privatpersonen. So könne die umfangreiche Arbeit des Beirats auf mehrere Schultern verteilt werden, heißt es in der Beschlussvorlage. swa

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019