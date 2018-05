Anzeige

Die Geschichte hört sich im ersten Moment kurios an: Da fährt ein Lampertheimer nichtsahnend auf dem Weg zum Zahnarzt an seiner brachliegenden Ackerfläche vorbei. Und dann steht da – ein Zirkuszelt. Nachdem er sich ungläubig die Augen gerieben hat, schießt ihm ein naheliegender Gedanke durch den Kopf: So geht’s aber nicht! Und zwar ungeachtet der Person(en), die sich hier häuslich niedergelassen haben und die sicherlich nichts Böses im Sinn haben, sondern nur ihren Beruf ausüben wollen. Es spielt aber in diesem Fall keine Rolle, wie schwer es Familienzirkusse heutzutage haben. Es muss auch jedem selbst überlassen bleiben, derartige Betriebe, die immer wieder wegen ihrer (Wild-)Tierhaltung in der Kritik stehen, zu unterstützen oder eben nicht. Den Unterschied zwischen Mein und Dein sollte jeder kennen und respektieren. Hier ist nicht nur im übertragenen, sondern auch im eigentlichen Wortsinn eine Grenze überschritten worden – und zwar die zum Privatgrundstück der Familie Korb. Jedenfalls wenn sich bestätigt, dass es wirklich keine Genehmigung gab. Dass sich die Korbs ohnmächtig fühlen, weil alle eingeschalteten Behörden bisher nichts bewegen konnten, ist mehr als verständlich. Das Beispiel der Familie zeigt wieder einmal: Recht haben heißt noch lange nicht Recht bekommen – und Behördenmühlen mahlen langsam.