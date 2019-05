Grill-Bar am Altrhein

LAMPERTHEIM.Wie eine schwarze Lokomotive steht er da: Der große „Smoker“ ist das Herzstück des „neuen“ Fährhaus. Stolz steht Inhaber und Chefkoch Plamen Ivanov an seinem Ofen unter freiem Himmel, gart typisch schonend Fleisch und reicht den ersten Besuchern rosafarbenes Roastbeef. Der gelernte Koch aus Mannheim hat das Fährhaus mit seiner Frau Gergana übernommen und will der traditionsreichen Gaststätte am Altrheindamm mit einem ganz neuen Konzept wieder Leben einhauchen.

Das soll „Tradition und Innovation verbinden durch frische und kreative Gerichte“. So stehen zahlreiche Burger, Salatkreationen, Flammkuchen und Fischspezialitäten auf der Karte. Am Altrheinufer soll besonders im Sommer Strand- und Promenadenfeeling aufkommen, Ivanov möchte seine Gaststätte als „Grill-Bar“ verstanden wissen.

Der Smoker steht deshalb auf der großen Terrasse mit Blick auf den Altrhein. Nach seinem Wissen sei es der einzige Smoker-Grill in der näheren Umgebung, erklärte Ivanov. Besonders Fleischliebhaber kommen da auf ihre Kosten. Als „Das Seil der Fähre“ etwa kommt geflochtenes Schweinefilet daher. Aber auch Grillgemüse und vegetarische Gerichte stehen auf dem Speiseplan des Fährhauses.

Erfahrung bringt der gebürtige Bulgare reichlich mit, auf eine landestypische Küche lässt er sich nicht reduzieren. Gelernt hat er auf der griechischen Insel Milos, in Mannheims ältestem Lokal „Zum Ochsen“ und im „Malvasia“ gekocht und die französische Küche bei „Le Coq“ in Heidelberg erlernt.

Auch deshalb ist Vermieter Hermann Hofmann zuversichtlich. „Er beherrscht sein Handwerk“, findet er. Nun versucht sich der gelernte Koch erstmals mit eigener Gastronomie. Zur Verstärkung seines Teams sucht er noch Mitarbeiter. ksm

