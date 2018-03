Anzeige

Lampertheim.Die Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Unterkünften soll in Lampertheim künftig in einer Satzung geregelt werden. Die parlamentarischen Gremien müssen die Satzung verabschieden. Im Haupt- und Finanzausschuss berichtete der Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung, Uwe Becher, derzeit seien 31 Obdachlose in Lampertheim registriert. Die Stadt verfüge über drei Liegenschaften, die als Obdachlosenunterkünfte genutzt würden. Derzeit gebe es noch freie Kapazitäten für 15 bis 20 Personen.

Aus der Verwaltungsvorlage zum Haupt- und Finanzausschuss geht hervor, dass die Unterbringung von Obdachlosen, auch durch den Familiennachzug von anerkannten Flüchtlingen, „ein größeres Aufgabenfeld“ als bisher bilden werde. An dieser Formulierung störte sich im Ausschuss CDU-Fraktionsmitglied Lisa Galvagno. Schließlich seien Flüchtlinge nicht mit Obdachlosen gleichzusetzen. Verwaltungsmitarbeiter Becher erwiderte, anerkannte Asylbewerber, die keiner Flüchtlingsunterkunft mehr zugewiesen und noch keinen festen Wohnsitz nachweisen könnten, seien als Obdachlose einzustufen.

Wünsche und Machbares

Unterdessen forderte Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon, die aufsuchende Sozialarbeit auf den Kreis der Obdachlosigkeit auszudehnen. Dies aber ist laut Bürgermeister Gottfried Störmer bei einem Stellenanteil von gerade 30 Prozent mit dem Schwerpunkt Altersarmut nicht umsetzbar. Immerhin erhielt Simon von SPD-Fraktionschef Marius Schmidt Recht: Obdachlosigkeit verdiene eine erhöhte sozial- und ordnungspolitische Aufmerksamkeit. Allerdings müsse sich Wünschenswertes an Machbarem messen lassen. Ausschussvorsitzender Fritz Götz (FDP) bekräftigte: „Eine Kommune kann sich nicht um alles kümmern.“