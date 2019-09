Groovender Klempner-Blues

Lampertheim.September ist Jazz-Zeit bei der Musiker-Initiative-Lampertheim. Am Donnerstag war das Quartett „Fantastic Four“ zu Gast im „LA-Jazzclub“ und hatte Groove Jazz und Soul von Al Jarreau bis Roger Cicero, aber auch weniger bekannte Stücke von Jeff Cascaro oder Cannonball Adderley mitgebracht. „Jazz ist etwas komplexer, man hat mehr davon, wenn man sich darauf einlässt“, sagte Projektleiter Frank Hurrle zu Beginn.

Daher war der Schwanensaal bestuhlt und die Pausen ließen den Besuchern Zeit für Gespräche. Mit dem Titel „Mind Games“ des „Bob James Trios“ gelang Pianist Hurrle, Bassist Hans Heer und Schlagzeuger Marcel Maurus ein melodiöser Einstieg. Beim anschließenden „Money in the pocket“ konnte sich Gitarrist Christian Lassen gleich richtig in Szene setzen. Sänger Jörg Dittmann gesellte sich mit der Al-Jarreau-Interpretation des Bossa-Novas „Agua de Beber“ dazu und belebte das funkige „Roof Garden“ mit variantenreichem Scat-Gesang. Auf der Bühne ging es zu wie bei einem Abend unter Freunden. Kein Wunder, denn die Musiker kennen sich aus der Formation „Sodatones“. Aus dieser Zeit stammt das Lied „Climate Change“. „Das habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren gesungen“, wunderte sich Dittmann über die Aktualität des Songs. In der deutschen Version von Jamie Cullums „It Ain´t Nescessarily“ fanden sich gegenwartsbezogene, kritische Anspielungen.

Eigene deutsche Texte sind ein Markenzeichen der „Fantastic Four“. „Stormy Monday“ dichteten sie zum Klempner-Blues um und der Gershwin-Klassiker „Summertime“ klang als „Auszeit“ wunderbar chillig. Die Band feierte den Gute-Laune-Song „Zieh die Schuh Aus“, versah „Schieß Mich Doch Zum Mond“ mit einer Portion Swing und zelebrierte den Blues „Coming Home Baby“. Gitarrist Lassen brachte Groove und zeigte mit „Si Tu Vois Ma Mère“ seine gefühlvolle Seite. Hurrle zauberte brillante Läufe auf den Tasten und Heer sorgte für solides Fundament am Bass. as

