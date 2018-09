Groovendes zur Soulnight

Lampertheim.Cultur communal und die die Musiker-Initiative Lampertheim laden für Donnerstag, 4. Oktober, 20 Uhr, zur „Soulnight“ in den Schwanensaal. Die zehnköpfige Besetzung besteht aus den Sängerinnen Michelle Bradshaw und Kathrin Presser sowie Sänger Clint Grimes aus Kaiserslautern und Helmut Wehe. Für das „groovende“ Fundament sorgt Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz. Am Keyboard ist Patrick Embach zu hören sein. Hans Heer steuert den Bass bei. Außerdem wirken Christian Ehringer (Trompete), Rainer Ackermann (Saxofon) und Christian Engelhardt (Posaune) mit. Stehplatzkarten gibt es für 14 Euro an den Vorverkaufsstellen: Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 10), Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße, (06206/5 36 92), Horlé Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19 (06206/2239), Gaststätte „Zum Pit“, Nibelungenstraße 66 in Bürstadt (06206/70 76 81) und an der Abendkasse. Platzkarten gibt es im Rathausservice für 15 Euro und gegebenenfalls an der Abendkasse. red

© Südhessen Morgen, Montag, 24.09.2018