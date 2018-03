Anzeige

Lampertheim.Am 17. und 18. März lädt der Förderverein der Martin-Luther-Gemeinde wieder zum Bücherflohmarkt in das Martin-Luther-Haus ein. Dort gibt es eine große Auswahl an Büchern aus den unterschiedlichsten Bereichen in einladender Atmosphäre. Dazu können Kaffee und Kuchen genossen werden. Die Öffnungszeiten sind: Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Förderverein freut sich über Bücherspenden, die in der Woche ab dem 11. März zu folgenden Zeiten im Martin-Luther-Haus abgegeben werden können: Mittwoch 14 bis 18 Uhr, Donnerstag, 16 bis 19 Uhr und Freitag 14 bis 17 Uhr. Auch über Kuchenspenden freut sich das Team und nimmt diese am Freitag und Samstag während der Abgabe- und Öffnungszeiten entgegen. red