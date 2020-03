Große Beteiligung bei Frühjahrsrunde

Lampertheim.Beim zweiten Wettkampf der Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen nahmen 40 Schützen aus sieben Vereinen teil. Zwischenzeitlich gehörten auch Schützen aus Beerfurth im Odenwald zum Teilnehmerfeld, da ihnen das Format des Wettkampfs zur Vorbereitung auf die kommenden Meisterschaften sinnvoll und hilfreich erschien.

Geschossen wurde je einmal auf dem Schießstand des SV Altenbach, des SV Hassia Fürth, der Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld, des SV 1923 Hubertus Lampertheim, des SV Hubertus Trösel und des SV Rittenweier.

Nachdem der erste Wettkampf in Rittenweier zum Auftakt gut besucht war, traf man sich nun zum zweiten Wettkampf in Fürth. Auf dem Schießstand herrschte reger Betrieb, wobei jeder Schütze seine Startzeit nach eigenen Bedürfnissen legte. Die Mannschaftszusammensetzung wurde ausgelost. Gegen Ende hatte das Team blau mit 1939 von 2000 Ringen genau einen Ring mehr getroffen als das Team schwarz. 1929 Ringe wurden für das Team rot addiert, 1900 für das Team grün und 1890 waren es beim Team gelb. Die besten Einzelergebnisse des Abends erzielten Anna Beck und Yvonne Breisch mit jeweils 390 Ringen vor Thorben Reinig mit 389 und Tanja Marquardt mit 388 vom gastgebenden SV „Hassia“ Fürth.

Bei den Luftpistolenschützen stach Alexander Vetter, ebenfalls aus Fürth, mit 366 Ringen hervor. Es folgten Sascha Hahl mit 357 Ringen und Helmut Günther mit 347, beide von der SG Hüttenfeld. Bester Auflageschütze mit dem Luftgewehr wurde Alfred Benna, aus Fürth, mit 400 von 400 möglichen Ringen vor Brigitte Sach aus Rittenweier mit 398 und Hans Hildenbeutel (Fürth) sowie Harold Trautmann (Rittenweier) mit jeweils 396. Bester Auflageschütze mit der Luftpistole wurde Helmut Hartmann von der SG Hüttenfeld mit 379 Ringen.

Zum Sieg des Teams blau trugen Alfred Benna mit 400 Ringen, Franz Klemm mit 391 und Günter Ihrig mit 389 bei. Irene Wegener mit 381 und Alexander Richter mit 378 komplettierten die Mannschaft. Als Ersatzschützen fungierten Sascha Hahl mit 357 Ringen, Helmut Günther mit 347 und Markus Winterstein mit 330. Auch sie profitierten vom Sieg ihres Teams und bekamen für ihre Einzelwertung fünf Punkte gutgeschrieben.

Mit nur einem Ring Abstand folgte das Team schwarz, dessen Ergebnis sich aus den Einzelresultaten von Harold Trautmann mit 396, Yvonne Breisch mit 390, Thorben Reinig mit 389, Klaus Eidenmüller mit 384 und Helmut Hartmann mit 379 Ringen addierte. Nicht in die Wertung kamen Sandra Menzel mit 368, Alexander Vetter mit 366 und Heike Marquardt-Becker mit 363 Ringen.

Hans Hildenbeutel mit 396 und Herrmann Schulz mit 394 führten das rote Team an. Tanja Marquardt folgte mit 388, während Markus Stumpf nur ungewohnt schwache 377 beisteuern konnte. Mit 374 Ringen komplettierte Hans-Dieter Beck das Mannschaftsresultat zu insgesamt 1929 Ringen. Ringgleich kam Cornelius Schürer nicht mehr in die Wertung. Ebenso erging es Gerd Eidenmüller mit 366 und Jugendschützin Trinity Eckhardt mit 355.

Zu den 1900 Ringen des Teams grün trugen Hans Wesp 391, Anna Beck 390, Walter Müller 387, Richard Hertel 380 und Jugendschützin Ella Merg 352 bei. Deutlich zurück lagen hier die Schützen, die nicht in die Wertung kamen. Schülerin Timea Schneider erzielte 337 Ringe, Joachim Kitik mit der Luftpistole 327 und der Jugendliche Kai Winterstein 324. Die rote Laterne bekam das Team gelb. Mit 398 Ringen von Brigitte Sach, 385 von Horst Hennrich, 376 von Rainer Bär, 374 von Daniel Gunkel und 357 von Uschi Spannagel reichte es in der Summe zu 1890 Ringen. Auch in diesem Team lagen die Ersatzschützen weit hinter den Wertungsschützen zurück: Bester wurde Dieter Spannagel mit 342 Ringen vor Armin Becker mit 327 und Jason Hilgert mit 300 Ringen.

Alle Informationen zu den Ergebnissen sowie Leistungskurven der Einzelschützen können Interessierte auf der Homepage www.sg-huettenfeld-schuetzen.de einsehen. Der nächste Wettkampf der Bergsträßer Frühjahrsrunde wird am Freitag, 13. März, auf dem Schießstand des SV 1923 Hubertus Lampertheim ausgetragen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020