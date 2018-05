Anzeige

Hüttenfeld.Der Hüttenfelder Theaterverein ZwiBuR feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wird der Kabarettabend auf größerer Bühne auf dem Hof von Heike und Klaus Ehret veranstaltet. Die Vorstellung mit dem Titel „Mea kennt mol wia“ ist am Samstag, 9. Juni, 19 Uhr.

Die Zuschauer werden mit Kuriosem rund um Hüttenfeld und der Welt unterhalten. Im Anschluss an das Kabarettprogramm wird die Gruppe „Die Oigeborne“ aus Fürth für weitere lustige Unterhaltung sorgen. Karten zu acht Euro gibt es im Vorverkauf immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr bei Manuela Ehret in der Blumenstraße 18. Der Start des Vorverkaufes ist am 16. Mai. ron