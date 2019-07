Große Familie gratuliert zur Eisernen Hochzeit

Lampertheim.Auf ihre große Familie sind sie stolz: Lieselotte (86) und Jürgen (91) Karkowski feierten jetzt Eiserne Hochzeit. Dass die beiden auch im hohen Alter dem Leben zugewandt sind, hat vor allem mit ihren Kindern Peter (geboren 1955) und Ursula (geboren 1960) sowie mit den neun Enkeln und dem Urenkel zu tun, wie sie erzählen.

Die beiden Jubilare stammen aus unterschiedlichen Gegenden. Ehemann Jürgen ist in Stettin geboren und wollte nach der Schule Landwirtschaft studieren. Der Krieg machte – wie bei so vielen seiner Zeitgenossen – aber einen Strich durch die Rechnung. Erst kam der Arbeitsdienst, dann die Einberufung zur Marine nach Kiel. Nach dem Krieg musste er im Auftrag der Engländer bis 1947 Seeminen auf einem Minenräumboot im Kanal entfernen. Danach arbeitete Jürgen Karkowski bei der Firma Krupp im Verkauf, dem Beruf blieb er bis zur Pensionierung treu.

Ehefrau Lieselotte wurde in Kusel in der Pfalz geboren und besuchte hier auch das Gymnasium. Bei ihren Eltern, welche einen Buchhandel betrieben, war sie lange tätig, bis sie zur amerikanischen Armee wechselte, wo sie im Personalbüro für Übersetzungen zuständig war. In Kusel lernte sie auch ihren Mann, der berufsbedingt an wechselnden Standorten arbeitete, beim Tanzen kennen. „Er hat mich genommen und nicht mehr losgelassen“, erinnert sie sich.

In Vereinen engagiert

1954 wurde geheiratet, 1965 zogen die beiden von Kusel nach Lampertheim, weil Jürgen Karkowski fortan in Mannheim tätig war. „Wir haben nie gebaut, weil wir nie wussten, ob der Wohnort von Dauer ist“, erzählt die Jubilarin. Daher mieteten sie in der Nähe des Altrheins ein Haus.

„Wir haben viele nette Nachbarn kennengelernt“, meint Lieselotte Karkowski, die sich auch im Tennisclub und bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft engagierte. Zudem genossen die beiden viele Urlaubsreisen.

Inzwischen lassen es die beiden etwas ruhiger angehen. Am Jubeltag gratulierte die Familie und auch Bür- germeister Gottfried Störmer. Urkunden und ein Präsent, die das Stadtoberhaupt mitgebracht hatte, unterstrichen die Bedeutung des Tages. sto

