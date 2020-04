Große Freude beim KCL

Lampertheim.Der Kanu-Club Lampertheim (KCL) 1952 kann sich über eine finanzielle Unterstützung durch die Landesregierung freuen. Wie Innenminister Peter Beuth, der auch für den Sport zuständig ist, dem CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Bauer nach dessen Angaben mitgeteilt hat, erhält der Verein 6000 Euro aus Landesmitteln für die Erneuerung und Verbesserung des Bootshausdaches.

Diese finanzielle Unterstützung sei als Anerkennung des Ehrenamtes zu werten, so Bauer in einer Pressemitteilung. Die Freude ist beim Vorsitzenden des KCL, Torsten Ohl, entsprechend groß. Der Verein habe das Dach über dem Bootshaus bereits erneuert, um den Umbau des Gebäudes weiter vorantreiben zu können. Ziel sei es, das Bootshaus auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugänglich zu machen, etwa im Bereich des Reha-Sports. So soll an der Rückseite des Gebäudes beispielsweise ein Aufzug installiert werden. Mit diesen Maßnahmen will der Verein laut Torsten Ohl ein deutliches Zeichen für mehr Engagement in Sachen Inklusion in Lampertheim setzen. red/urs

