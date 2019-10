Große Freude über Spende

Lampertheim.Der Lampertheimer Maler Jürgen Richter öffnet seine Geldkassette und entnimmt ihr nach und nach 650 Euro. Dieser Betrag wurde an den Tagen des offenen Ateliers auf dem Anwesen von Jürgen Richter erwirtschaftet und nun an Günther Baus, dem Vorsitzenden der Lebenshilfe Lampertheim und Ried, überreicht. „Die Aktionstage waren sehr erfolgreich, so viele Besucher wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, sagt Richter.

Er habe eine befreundete Künstlergruppe eingeladen, damit diese ihre Schöpfungen bei ihm ausstellen konnten. So wurde Kunst und Kunsthandwerk in vielfältiger Form angeboten. Jürgen Richter und Ilse Stenzel präsentierten ihre Aquarell- und Acrylmalereien, Renate Diers ihre Keramik-Arbeiten, Michael Lang seine Speckstein-Uhren. Recycling-Künstler Gregor Dillmann machte aus Müll Kunst. Autorin Lilo Beil las aus ihrem neuen Buch „Mädchen im roten Kleid“. Für den Gaumenschmaus sorgten Sabine Lang und Sohn Manuel.

Alle Beteiligten spendeten Geld zugunsten der Lebenshilfe. „Den größten Anteil der Spende machte der Erlös aus der Tombola aus“, erklärt Organisatorin Ilse Stenzel im Pressegespräch. Es seien 480 Lose verkauft worden. Außerdem sei der Sonntag ein schöner Familientag gewesen. Erzieher und Kinder der inklusiven Kindertagesstätte Schwalbennest der Lebenshilfe Lampertheim hatten ein kleines Mitmach-Programm aufgeführt, außerdem durften die Kinder mit Jürgen Richter malen. Mit großer Freude nahm Günther Baus die Spende entgegen. Für die Einrichtung Schwalbennest sollen drei iPads mit Schutzhüllen, wertvolle Hilfen in Sachen Kommunikation, angeschafft werden. Monika Steinmetz, Logopädin und Mitarbeiterin der Frühförderstelle, betreue die Kindertagesstätte und sei Fachfrau für die unterstützende Kommunikation. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019