Große Gratulantenschar

Lampertheim.Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit konnten Renate und Johannes Bienefeld feiern. 65 Jahre leben sie jetzt als Ehepaar zusammen und haben dabei viele schöne Erlebnisse gehabt, aber auch manche Schicksalsschläge erdulden müssen.

Die 84-jährige Jubilarin wuchs in Wallstadt auf, bis der Krieg sie zur Vollwaise machte. Erst fiel der Vater in Afrika, dann kam die Mutter bei einem Bombenangriff ums Leben. In Lampertheim fand sie ein neues Zuhause. Hier besuchte sie auch eine Hauswirtschaftsschule. Johannes Bienefeld (86) ist geborener Lampertheimer, ging hier zur Schule und lernte danach Weißbinder (Maler). Den Beruf übte er auch aus, als er seine zukünftige Frau kennenlernte.

Damals war er in dem Haus, in dem sie lebte, mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Bei einer Begegnung funkte es, die Heirat war bald beschlossene Sache. Ganz volljährig war er damals noch nicht. Sein Vater musste sein Einverständnis geben, das kostete diesen damals 20 Mark, wie sich Bienefeld im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ erinnerte. Bald wurde die Familie größer. Sechs Kinder, elf Enkel und drei Urenkel gehören inzwischen zur Gratulanenschar.

Beruflich führte Bienefelds Weg vom Malergeschäft in die Logistikabteilung der Firma Böhringer. Sein Engagement für die Rechte der Beschäftigten wurde belohnt, indem ihn die Mitarbeiter zum Betriebsrat wählten. 20 Jahre war er Vorsitzender des Gremiums. In seiner Freizeit singt der Senior gerne, noch heute ist er im Kirchenchor St. Andreas aktiv.

Durch den Kirchenchor war das Paar auch bei jeder Verschwisterungsfeier mit den Partnerstädten dabei. „Wir haben viele Freunde da- durch gewonnen“, sagen sie unisono. Für Renate Bienefeld blieb bei der großen Familie wenig Zeit für irgendein Hobby – etwas Stricken, gelegentliche Urlaubsreisen waren für sie Momente angenehmeren Ausgleichs.

Zum Gratulieren war Stadtrat Hans Schlatter mit Urkunden und Präsent erschienen. Aber auch Vertreter des Kirchenchors machten ihre Aufwartung. Der Vorsitzende Paul Sommer und der Ehrenvorsitzende Günter Gabler waren mit den besten Wünschen erschienen. sto

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.11.2018