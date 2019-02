Große Nachfrage nach Ganztagsangebot

„Da müssen wir sehen, ob wir das hinkriegen“, sagt Erster Stadtrat Jens Klingler zum Wunsch von Pfarrer Reinald Fuhr, im Sommer mit den Umbauarbeiten in der Kita beginnen zu können. Dass die Gemeinde bereit ist, eigene Räume zugunsten der Kinderbetreuung aufzugeben, lobt Klingler. „Das ist für uns als Kommune ein Segen“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. So müsse die Stadt zwar die Kosten für den Umbau zahlen – der Kämmerer rechnet mit 300 000 Euro – aber immerhin könne so das Problem relativ zeitnah gelöst werden.

Veränderungen stehen laut Klingler in diesem Jahr auch in der Kita Guldenweg an. Sie soll durch einen Um- und Anbau ganztagstauglich gemacht werden. Dafür ist vor allem ein Essensraum nötig. Kosten: 150 000 Euro. Dafür könnten aber Fördergelder beantragt werden, so Klingler.

So werde nun jedes Jahr eine Kita umgebaut, da die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung nach wie vor steigt. „Momentan ist das Angebot nicht ideal“, weiß Klingler. Schwierig bleibe die Finanzierung der Betreuung, weil der Zuschussbedarf für die laufenden Kosten der Kitas ebenso stetig steige wie die Personalkosten. Vor allem die Gebührenbefreiung der Familien durch die CDU/FDP-Landesregierung gehe zulasten der Kommunen, ärgert Klingler (SPD) sich nach wie vor über die Entscheidung aus Wiesbaden. swa

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.02.2019