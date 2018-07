Anzeige

Lampertheim.„ABBA – The Tribute Concert“ kommt am Freitag, 18. Januar 2019, in die Hans-Pfeiffer-Halle nach Lampertheim. Wer bis 19. August Karten kauft, erhält einen Frühbucher-Rabatt von 15 Prozent.

Mit dem Song „Waterloo“ eroberten ABBA 1974 den Pop-Olymp, in den darauffolgenden Jahren schrieben sie Musikgeschichte. „Keine andere Band schenkte der Welt ein vergleichbares musikalisches Gesamtwerk“, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Die Show will die Faszination dieser großartigen Band und der dazugehörigen Ära einfangen. Es erklingen die großen Hits live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Eine professionelle Lichtshow unterstreiche mit den knalligen Farben der Siebziger den unverwechselbaren Retro-Look. red