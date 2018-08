Anzeige

Hofheim.Was kommt dabei heraus, wenn sich Hofheimer Sozialdemokraten und Freiwillige Feuerwehr zusammentun? Ein Nachmittag mit einem lustigen und abwechslungsreichen Programm. So geschehen am Wochenende, als die Hofheimer SPD wieder zu ihrem traditionellen Kinderfest auf den freien Platz hinter dem Feuerwehrgerätehaus eingeladen hatte.

Viele Jahre lang hatte zuvor der Pausenhof der Alten Schule in der Wilhelm-Leuschner-Straße als Austragungsstätte gedient. Mit dem Feuerwehrgeräteplatz haben die Genossen bereits im letzten Jahr eine gute und neue Möglichkeit gefunden. So war auch die Jugendfeuerwehr präsent und bot Schlauchspritzen an – eine willkommene und zum Wetter passende Alternative für die kleinen Gäste, die das Angebot begeistert annahmen.

Turner schminken unermüdlich

Hofheims SPD-Chefin Silke Lüderwald dankte den Brandschützern für die tolle Aufnahme und die unkomplizierte Unterstützung. Auch der TV Hofheim brachte sich ein: unermüdlich schminkten und beglitzerten zwei Mitglieder die Kinder, sogar noch bis nach dem offiziellen Veranstaltungsende. Im Mittelpunkt stand einmal mehr „Mr. Kunterbunt“ mit einer Mitmachshow. Der Alleskönner zog die Kleinen mit einem neuen Programm in seinen Bann, sorgte für viele glänzende Kinderaugen und erntete viele Ohs und Ahs.