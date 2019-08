Großer Vorteil: kleine Klassen

Hofheim.Noch leitet Cornelia Kerkhecker die Nibelungenschule kommissarisch, die offizielle Ernennung soll demnächst folgen. Mitte Februar hatte die 51-Jährige die vakante und ausgeschriebene Rektorenstelle an der Nibelungenschule angetreten. Sie wechselte von der Burg-Schule aus Eppstein bei Wiesbaden ins Ried. Den Wechsel hat sie seitdem keine Sekunde bereut. „Ich wurde sehr nett aufgenommen, das Motto ’Schule mit Herz’ wird offensichtlich auch gelebt“, lautet die Einschätzung von Cornelia Kerkhecker, die in Hofheim ganz schnell angekomen ist.

Nach der Konrektorenstelle in Eppstein bedeutet Hofheim die erste Rektorenstelle für Cornelia Kerkhecker, die in Lampertheim wohnt, in Freiburg Grund- und Hauptschullehramt studiert hatte und die Arbeit mit Hauptschülern als extrem angenehm empfindet. An ihrer neuen Schule sieht Kerkhecker viele Möglichkeiten. Als Riesenchance, die Schüler für die Zukunft gut vorzubereiten, betrachtet sie die kleinen Klassen, was von den Lehrkräften optimal ausgeschöpft werde.

Charmantes Hofheim

Begeistert spricht die Mutter einer 24-jährigen Tochter, die sich nach dem Examen im Referendariat befindet, von dem Schulleitungsteam mit Jennifer Köhl und Deborah Seltmann, mit dem sie auf einer Wellenlänge liege. Große Stücke hält sie auch auf Hausmeister Raimund Lösch und Schulsekretärin Birgit Niederhöfer, die alle Bereiche der Schule kennen. Auch die dörfliche Struktur Hofheims („charmant“) und die Landschaft sagen der Wahl-Lampertheimerin zu, die den Nibelungenschülern viel Positives mitgeben möchte. „Die Kinder sollen sich hier geborgen fühlen, mit Spaß hierher kommen“ so die Maxime der Schulleiterin, die ihren Beruf sichtlich liebt.

Arbeiten, lernen, Freude haben gehören für Cornelia Kerkhecker zusammen. Große Unterstützung erfuhr sie bislang von Kollegen benachbarter Schulen. Speziell den regelmäßigen Austausch mit den Lampertheimer Kollegen schätzt sie. Die ersten Akzente konnte Cornelia Kerkhecker bereits setzen. Vor den Sommerferien gab es eine Ferienfeier für alle Nibelungenschüler, bei der Einschulung in der letzten Woche standen die Schüler der zweiten bis neunten Klasse für die Schulanfänger Spalier. Aktionen, die dokumentieren, dass die Schule lebt.

Cornelia Kerkhecker sieht noch viele Möglichkeiten für die Nibelungenschule, die allerdings räumlich an ihre Grenzen stößt. Hier hofft und erwartet sie mittelfristig Hilfe und Unterstützung. Ideen hat Cornelia Kerkhecker viele, darunter die Beteiligung am Programm Grundschule 2000, der Gesundheitsprävention, die Mitwirkung am Yolo-Day des Kreises im Oktober oder die Festigung der Schulgemeinschaft. Mit Cornelia Kerkhecker und der Nibelungenschule scheint etwas zusammen gekommen sein, das zusammenpasst. fh

