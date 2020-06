Großer Zuspruch

Lampertheim.Nach dem großen Zuspruch, den die Gottesdienste am Pfingstsonntag und am vorletzten Sonntag fanden, möchte die Evangelische Lukasgemeinde auch in den nächsten Wochen sonntags jeweils zwei Gottesdiensttermine anbieten: am 7., 14. und 21. Juni, jeweils 10 und um 11 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Alle Besucher werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, wenn sie von den Kirchenvorständen zu ihrem Sitzplatz begleitet werden und wenn sie die Domkirche wieder verlassen.

Die Abstände zwischen den Sitzplätzen sind großzügig bemessen. Auf Gemeindegesang wird aus Gründen des Infektionsschutzes bis auf Weiteres verzichtet. Um die Aufenthaltsdauer zu begrenzen, hat die Lukasgemeinde ihre übliche Liturgie etwas gekürzt und auch die Dauer der Predigten angepasst. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.06.2020