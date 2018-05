Großes Fest nach Prozession

Anzeige

LAMPERTHEIM.Ein Tag „von der Gemeinde für die Gemeinde“ soll das diesjährige Fronleichnamsfest der katholischen Gemeinden St. Andreas und Mariä Verkündigung werden, betonte Pfarrer Patrick Fleckenstein beim Pressegespräch in seinem neuen Pfarrbüro. Nach dem Hochamt um neun Uhr in der St. Andreas-Kirche ziehen die Gläubigen in traditioneller Prozession zur Kirche Mariä Verkündigung, wo sich im Jugendheim und Pfarrgarten mit dem Pfarrfest ein „Tag der Begegnung“ anschließt.

Lampertheims katholische Gemeinden wechseln sich mit der Ausrichtung eines Pfarrfests an Fronleichnam ab, auch die Prozession tauscht deshalb jährlich die Laufrichtung zwischen den Kirchen. „Die Vorbereitungen laufen seit März“, berichtete Margareta Hofmann. Sie ist als Vorsitzende des Pfarrgemeinderats in Mariä Verkündigung aber nicht allein mit der Organisation der Veranstaltung betraut. „Es sind fast alle Gruppierungen unserer Gemeinde beteiligt“, freute sie sich.

Zeitplan an Fronleichnam 9 Uhr Hochamt in St. Andreas. 9.45 Uhr Prozession durch Lampertheim mit Andachten am Schillerplatz, dem St. Marienkrankenhaus und „Haus Will“. 11 Uhr Pfarrfest (Basar) im Jugendheim und Pfarrgarten Mariä Verkündigung. ksm

Das Fest werde auch nicht vom pastoralen Team organisiert, sondern sei vielmehr eine „enorme ehrenamtliche Leistung der Gemeinde“, betonte auch Fleckenstein. Er hält die morgendliche Messe zum „Fest des heiligen Leibes und Blutes Christi“. Erstmals gibt es nach der Prozession kein zweites Hochamt. Christen feiern Fronleichnam immer 60 Tage nach Ostern. Es geht auf eine Vision von Juliane von Lüttich aus dem Jahr 1209 zurück, in der sie auf das Fehlen eines Festes des Altarsakraments hingewiesen wurde.