Großes Jubiläum

2 Fotos ansehen Dieses runde Fenster ziert den Turm der St. Andreaskirche. Bärbel Jakob (SHM)

Lampertheim.Der Turm mit seinen verschiedenen Fenstern ist das älteste Stück der Lampertheimer Andreaskirche, denn Teile davon gehörten schon zu einem Vorgängerbau, der 1141 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Dieses Gotteshaus stand, wie es üblich war, in Ost-West-Richtung hinter dem heutigen alten Rathaus und umgeben von einem Friedhof.

Im Jahr 1540 wurde in Lampertheim, das damals zur Kurpfalz gehörte, die Reformation eingeführt, erst 1698 wurde auch die katholische Konfession wieder erlaubt. Fortan war St. Andreas eine Simultankirche, in der Reformierte und Katholiken ihre Gottesdienste feierten. 1705 ging Lampertheim durch einen Austauschvertrag wieder von der Kurpfalz an das Bistum Worms.

Doch Kriege, Brände und der Zahn der Zeit hatten der damaligen Kirche schwer zugesetzt. Zwar hatte es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Restaurierungen, Um- und Wiederaufbauten an dem Gebäude gegeben. Allerdings war dies nur Flickwerk. Nun stimmte das St. Andreasstift notgedrungen einem kompletten Neubau zu. 1770 wurde das alte Gotteshaus abgerissen, nur der Turm blieb stehen. Das neue Kirchenschiff wurde wesentlich größer und untypischerweise in Nord-Süd-Richtung erbaut, weil sonst der Platz nicht ausgereicht hätte. Nur ein Jahr später war es bereits fertig. Am 1. Dezember 1771 konnte es eingeweiht werden. Der damalige Pfarrer war Bonifaz Raiber, der sich sehr begeistert über das neue, schöne Gotteshaus äußerte. Im Chor der Andreaskirche fand er auch seine letzte Ruhestätte.

2021 kann die katholische Gemeinde das 250-jährige Bestehen der heutigen Andreaskirche feiern. Was für ein Ausblick. . . Ja

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.12.2020