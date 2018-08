Anzeige

Deutsch als Fremdsprache für Anfänger (ohne Vorkenntnisse): ab 17. September, mittwochs von 17.30 bis 19.45 Uhr

Spanisch für Anfänger (ohne Vorkenntnisse): ab 17. September, montags von 17.30 bis 19 Uhr.

Des Weiteren gibt es diverse Sprachkurse in Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch als Fremdsprache für Anfänger (mit Vorkenntnissen) und Fortgeschrittene. Nähere Auskünfte gibt es in der Geschäftsstelle der vhs unter Telefon 06206/935-364; im Rathaus-Service, Haus am Römer, Domgasse 2 in der Innenstadt, sowie im Internet unter lampertheim.de oder vhs.lampertheim.de sowie unter E-Mail an vhs@lampertheim.de red

