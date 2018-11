Großes Lob für engagierte Mitglieder ausgesprochen

Hofheim.Im Feuerwehrgerätehaus fand sich die Freiwillige Feuerwehr zum Ehrungs- und Kameradschaftsabend ein, bei dem langjährige und verdiente Mitglieder geehrt wurden. Der Spielmannszug der Spielgemeinschaft Hofheim-Bürstadt unter Leitung von Stefanie Bär sorgte für die musikalische Eröffnung. Im Anschluss an das musikalische Potpourri hieß der Vereinsvorsitzende Jürgen Rettig die Gäste in der dekorierten Fahrzeughalle willkommen. Besonders begrüßen durfte er Bürgermeister Gottfried Störmer, Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller, Kreisjugendfeuerwehrwart Lutz Machleid, Kreisstabführer Roland Ritter, Ortsvorsteher Alexander Scholl, Stadtrat Bernhard Hossner und Hofheims langjährige Ortsvorsteherin Rita Rose. Den weiteren Verlauf der Veranstaltung moderierte der Vereinsvorsitzende und stellvertretende Wehrführer zusammen mit dem Wehrführer und stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Dirk Wagner.

Auch Kinder ausgezeichnet

An dem Abend standen zahlreiche Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder auf dem Programm. Für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Hofheim wurde Christoph Neumann mit der Vereinsnadel in Silber ausgezeichnet. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Hofheim blicken Reiner Lameli, Volker Lameli, Thomas Fritsch und Thomas Merz zurück. Auch die Mitglieder der Kinderfeuerwehr, die zusammen mit der Jugendfeuerwehr den Unterbau der Einsatzabteilung bilden, durften sich über Auszeichnungen freuen.

Bei den Kleinsten gibt es die Feuerwehrtatze, die in vier Stufen abgelegt werden kann. Mit der Feuerwehrtatze Stufe 1 konnten Noah Seelinger, Dominik Wetzler, Nico Rettig und Luis Rettig ausgezeichnet werden. Die Feuerwehrtatze der Stufe 2 erreichten Tom Wegerle, Linus Seib, Tim Schneider, Louis Pfeiffer und Timo Necke. Die Stufe 3 durften Jana Trappschuh, Sophie Ebeling und Felix Ebeling entgegennehmen. Die Feuerwehrtatze der Stufe 4 erhielten Lars Trappschuh, Jonas Ebeling und Phil Gildemeister.

Bürgermeister Gottfried Störmer blieb es zusammen mit dem Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller vorbehalten, das Goldene Brandschutzehrenzeichen für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft an Reiner Lameli, Thomas Fritsch und Thomas Merz zu überreichen. Rainer Lameli gehört der Einsatzabteilung seit dem 1. November 1982 an, ist ausgebildeter Zugführer und Beisitzer im Vorstand des Fördervereins. Thomas Fritsch ist von der Jugendfeuerwehr im März 1984 in die Einsatzabteilung aufgerückt, war viele Jahre Kassenprüfer im Feuerwehrverein und sichert die Tagesalarmstärke. Seit dem März 1983 zählt Thomas Merz zur Einsatzabteilung, ist Betreuer der Jugendwehr, Atemschutzgerätewart und Feuerwehrkoch.

Während der Kreisbrandinspektor die staatliche Auszeichnung vornahm, übergab der Bürgermeister die Auszeichnung seitens der Stadt Lampertheim verbunden mit einer Anerkennungsprämie.

Goldene Ehrenadel verliehen

Ein weiterer Höhepunkt bildete die Verleihung der Goldenen Ehrennadel an Erhard Elsässer durch Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller. Diese Ehrennadel wird bei Erreichen der Altersgrenze und dem Übergang in die Ehren- und Altersabteilung verliehen. Nicht enden wollen die Auszeichnungen damit für Erhard Elsässer, der bereits im Besitz der Sonderstufe des Goldenen Brandschutzehrenzeichens, des Landesehrenbriefs und des Deutschen Feuerwehrehrenkreuzes in Silber ist.

Besondere Einsatzbereitschaft

Im Anschluss führte Kreisjugendfeuerwehrwart Lutz Machleid in Namen der Kreisjugendfeuerwehr zwei Ehrungen für besonderes Engagement für den Nachwuchs im Kreis Bergstraße durch. Ehrhard Elsässer konnte zudem die Hessische Floriansmedaille der Jugendfeuerwehr in Bronze entgegennehmen, Werner Seib bekam die Hessische Floriansmedaille in Silber verliehen.

In die Reihe der Jubilare reihte sich zum Abschluss noch Kreisstabführer Roland Ritter ein. Er zeichnete Stefanie Bär mit dem Ehrenzeichen für Hessische Feuerwehrmusiker in Silber aus. Dieses wird für besondere Verdienste um die Feuerwehrmusik vergeben. Stefanie Bär engagiert sich seit vielen Jahren nicht nur für die Belange der Spielgemeinschaft Hofheim-Bürstadt, sondern ist des Weiteren auch im Kreismusikausschuss der Feuerwehrmusiker tätig. Im Anschluss an die Ehrungen richtete der Ortsvorsteher Alexander Scholl einige Worte an die anwesenden Gäste und dankte den Mitgliedern der Einsatzabteilung für die Bereitschaft, Mitmenschen zu jeder Tages- und Nachtzeit unentgeltlich zu helfen. Stolz zeigte er sich über die große Feuerwehrfamilie und die zahlreichen Ehrungen, die an diesem Abend ausgesprochen wurden.

Spendenübergabe zum Abschluss

Zum Abschluss des offiziellen Teils der Veranstaltung überreichte Thorsten Volkert in Namen der Mitglieder des Ortsverbandes der CDU Hofheim eine Spende in Höhe von 250 Euro, die der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugute kommen soll. Für das leibliche Wohl war an diesem Abend ebenfalls gesorgt. In gemütlicher Atmosphäre wurde so mache Anekdote erzählt. Bis in den Abend erfreuten sich alle Anwesenden der an der tollen Stimmung. fh

