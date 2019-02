Großputz am 9. März

Lampertheim.Gutes für seine Stadt und die Umwelt zu tun und dabei für Werte wie Achtsamkeit und Bürgerengagement werben: Das macht die Aktion „Saubere Gemarkung“ nach Angaben der Lampertheimer Stadtverwaltung erfolgreich. Zur diesjährigen Aktion am Samstag, 9. März, haben sich bereits einige Vereine und Gruppen angemeldet.

Schwerpunkte der „Frühjahrsputzaktion“ sind das Rheinufer, der Waldrand und große Bereiche der Lampertheimer Gemarkung. Die Stadtverwaltung stellt Fahrzeuge und Mitarbeiter zur Verfügung, die den Müll an die bereitgestellten Container bringen. Trotz des Engagements der freiwilligen Helfer können sich auch Lampertheimer Bürger, auch in der Gruppe, an der Aktion beteiligen. Anmeldungen werden unter der Rufnummer 06206/9 35- 2 71 entgegengenommen. red

