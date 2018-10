Großzügiges Geschenk

Lampertheim.Dank seiner sportlichen Erfolge, die mit einer intensiven Jugendarbeit einhergehen, gewinnt der Wassersportverein Lampertheim (WSV) immer mehr an Aufmerksamkeit und Unterstützung. Nun fand sich ein Förderkreis, bestehend aus Bürgerstiftung, Privatpersonen und Vertretern der ansässigen Industrie zusammen, um dem WSV ein großzügiges Präsent zu überreichen: einen neuen Bus.

Der bisherige hatte nach 18 Jahren den TÜV nicht mehr geschafft. Um die vielen Sportler, darunter zahlreiche Nachwuchskanuten, zu den Wettkämpfen bringen zu können, war ein Ersatz dringend erforderlich. Am Sonntag hatte die Vereinsvorsitzende Erika Gabler die Förderer eingeladen, die sich um die Anschaffung des neuen Kleinbusses verdient gemacht hatten.

Vereinseigene Mittel verbraucht

In ihrer Dankesrede betonte Gabler, dass der Verein aus eigener Kraft nicht in der Lage gewesen wäre, die Investition für das neue Fahrzeug zu stemmen. Durch die energetische Sanierung der Halle seien die vereinseigenen Mittel aufgebraucht. Zunächst war deshalb ein Ratenkauf in Erwägung gezogen worden, ehe Heiko Kiebel im Vorstand ein Angebot für ein Neufahrzeug von einem ortsansässigen Dienstleister vorstellte. Der avisierte alle möglichen Rabatte sowie eine zusätzliche private Spende. Durch die Vielzahl der Spender konnte das Vorhaben letztendlich realisiert werden.

„Diese Aktion wird unsere Jugend- und Förderarbeit in den nächsten Jahren nachhaltig unterstützten“, zeigte sich Gabler erfreut über das neue Fahrzeug. Glückwünsche gab es auch vom Förderkreis. Frank Griesheimer von der Firma Comflash als Hauptsponsor war ebenfalls sehr zufrieden mit der Realisierung des Projekts und dankte dem Verein für seine Jugendarbeit.

Hans Schlatter als Vertreter des Bürgermeisters und der Betriebsrat der Daimler AG, Stefan Ress, überbrachten Grüße. Letzterer hatte einen Scheck über 5000 Euro aus dem Förderfond „Profond“, in den alle Benzmitarbeiter freiwillig Centbeträge einzahlen, mitgebracht.

Vom Wasser erst wenig angetan

Später versammelten sich Verein und Förderer vor dem neuen Bus, um, wie bei einer Schiffstaufe, das Fahrzeug zu begießen. Aber noch ein zweites Ereignis wurde an dem Tag gefeiert. Der zurzeit erfolgreichste Kanute des WSV, Simon Specht, sollte für seine sportlichen Erfolge geehrt werden.

Dieter Brechenser, Trainer des 16-jährigen Athleten, hielt die Laudatio und schilderte detailreich den Verlauf der letzten Rennen. Zahlreiche Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften und Medaillen waren der Lohn für einen ausgeprägten Trainingseifer, der bis zu sechsmal in der Woche stattfindet. Dabei habe der Nachwuchskanute am Anfang wenig Neigung für das Wasser gezeigt, plauderte Brechenser aus dem Nähkästchen. Stattdessen habe er immer gefragt, wann die Trainingszeit um ist. Dank der Erfolge von Simon und seinen Mitstreitern kann der WSV auf eine seiner erfolgreichsten Saisons zurückblicken. „Simon ist ein außergewöhnlicher Sportler“, stellte Brechenser abschließend fest. Mit einem Sektempfang und einem kleinen Büfett klang der Empfang schließlich aus. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018