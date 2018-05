Anzeige

Lampertheim.Der Stadtelternbeirat nutzte die Sitzung des Sozialausschusses, um sich dessen Mitgliedern vorzustellen. Erste Vorsitzende Katharina van Bochove informierte die Anwesenden im Stadthaus über Funktion und Entstehung des Gremiums.

Die Initialzündung zur Gründung erfolgte im Sommer 2016, als sich im Zuge geplanter Änderungen der Kinderbetreuungsgebühren die Elternbeiräte verschiedener Institutionen zusammenschlossen, um gegen diese zu protestieren. Gespräche über die weitere Bündelung der Kräfte mündeten am 8. Juni vergangenen Jahres in den Beschluss zur Gründung des Stadtelternbeirats, die erste Sitzung fand am 30. November statt.

19 Kinderbetreuungseinrichtungen gehören dem Beirat aktuell an, jede darf einen Vertreter ernennen. „Wir verstehen uns als Sprachrohr der Eltern“, machte van Bochove klar. Die Diskussion über politische Entscheidungen, neue Gesetze oder deren Entwürfe gehört ebenso zur Arbeit wie der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Einrichtungen oder die Kommunikation mit der Stadtverwaltung.