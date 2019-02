Grüne: Große Mängel in Feuerwache

Lampertheim.Die Feuerwache sei in einem schlechten Zustand, bemängelte Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Er sprach von gravierenden technischen und baulichen Mängeln sowie Ausstattungsdefiziten. „Da stellt sich mir die Frage“, so Simon, „wie unser Immobilienmanagement arbeitet“. Zwar räumte er ein: „Die Feuerwache ist ein Arbeitsplatz, kein Bernsteinzimmer.“ Dennoch sei der gegenwärtige Zustand „kein Zeichen von Wertschätzung“ gegenüber den ehrenamtlichen Kräften der Feuerwehr.

Diesen Vorwurf wies Bürgermeister Gottfried Störmer umgehend zurück. Die Stadtverwaltung unterstütze die Freiwillige Feuerwehr in vielfältiger Weise, nicht zuletzt auch mit Haushaltsmitteln, die aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr resultierten: „Dafür tun wir alles“, unterstrich Störmer die Bemühungen der Stadt um eine stabile Gefahrenabwehr. Er gab aber auch zu: „Es ist noch einiges zu tun.“ Die Verwaltungs-Fachbereiche – darunter auch das Immobilienmanagement – seien „intensiv an der Feuerwehr dran“.

Position zu Kulturstätte

Unterdessen forderte FDP-Fraktionsmitglied Gernot Diehlmann den Verwaltungschef zu einer schriftlichen Erklärung auf, welche Position die Stadt gegenüber der Aufforderung von Landrat Christian Engelhardt bezieht, den Standort für eine neue Kulturstätte zu bestimmen. Wie berichtet, zeigt sich Engelhardt für einen Standort auf dem geplanten Biedensand-Campus offen, drängte aber auf eine baldige Rückmeldung Lampertheims. Als Alternative steht hier auch ein Standort in der Innenstadt zur Disposition.

CDU-Fraktionsmitglied Lisa Galvagno äußerte sich im Stadtparlament unzufrieden über eine Antwort der Verwaltung auf ihre Frage zur Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Demnach beziehe sich die Position der Verwaltung vor allem auf bundesrechtliche Vorgaben, die den lokalen Verhältnissen in der Innenstadt aber nicht gerecht werde.

SPD-Fraktionsmitglied Christiane Krotz äußerte unterdessen den Eindruck einer Unterversorgung in Lampertheim mit Hebammen. Diesbezüglich sei sie von Bürgern angesprochen worden. Die Volkshochschule biete obendrein keine Rückbildungskurse für Mütter an.

