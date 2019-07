Grüne: Kritik nicht gegen Personen gerichtet

Lampertheim.Bei dem Vorwurf, die Lampertheimer SPD agiere „demokratiefeindlich“ und damit verfassungsfeindlich, handele es sich um eine missverständliche Formulierung. Dies stellt Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel in einem Schreiben an den SPD-Fraktionsvorsitz klar. Er reagiert damit auf die Entrüstung, die ein Redebeitrag seines Fraktionskollegen Gregor Simon in der letzten Sitzung vor der Sommerpause im Stadtparlament ausgelöst hat (wir haben berichtet).

Simon hatte in die Diskussion über einen Antrag der SPD/FDP-Koalition eingegriffen, der die Unterstützung des Lampertheimer Bündnisses für Demokratie zum Inhalt hatte. Der Grüne nahm besonders die SPD-Mehrheitsfraktion ins Visier, die nach seiner Auffassung zwar von Demokratie rede, sich in der Praxis aber „demokratiefeindlich“ gebärde, etwa indem Diskurse von öffentlichem Interesse in Arbeitskreise delegiert würden. Konkret kritisierte Simon den Fahrgastbeirat, in dem politische Vertreter mit Stimmrecht ausgestattet seien, obwohl es sich um ein bürgerschaftliches Gremium handele. Auch tadelte er Parlamentschefin Brigitte Stass, die der SPD angehört, dass diese nicht schon vor der Entscheidung des Beitritts der Stadt zum Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) eine Bürgerversammlung einberufen habe.

Besonders Simons Vorwurf der „Demokratiefeindlichkeit“ hatte in der Stadtverordnetenversammlung die Gemüter erregt. Von einem „kalkulierten Tabubruch“ sprach SPD-Fraktionschef Marius Schmidt. „Tief schockiert“ zeigte sich seine Fraktionskollegin Carola Biehal. In der Folge hatte Grünen-Vorstandsmitglied Helmut Rinkel seinen Parteifreund zum Rücktritt aufgefordert. Auch Fraktionschef Nickel distanzierte sich von Simons Äußerungen. Im Schreiben an den SPD-Fraktionsvorsitz betont er, Simons Kritik habe sich nicht gegen Personen, sondern gegen politische Entscheidungen der sozialliberalen Koalition gerichtet. Als Beispiele führt Nickel Gremien wie den Arbeitskreis Kinderbetreuung oder den Stadtmarketingbeirat an, für die die Koalition Nichtöffentlichkeit hergestellt habe. Auf diese Weise werde verhindert, dass politische Diskussionen nicht mehr von den Bürgern verfolgt werden könnten.

Opposition „nicht diplomatisch“

Kritik sei im übrigen die „Grundlage einer Demokratie“. Die Aufgabe einer Opposition sei es nicht, „diplomatisch zu sein“. Andernfalls würden Wähler, die mit der Politik unzufrieden seien, „in die Arme von Alternativen“ getrieben. Sollte der Eindruck erweckt worden sein, die Kritik habe sich gegen Personen gerichtet, „so bedauern wir dies ausdrücklich“.

SPD-Fraktionschef Marius Schmidt erklärt hierzu gegenüber dem Südhessen Morgen: „Mit der Antwort der Grünen ist der Sachverhalt zu den Akten gelegt.“ In Richtung Gregor Simon sagt Schmidt aber auch: „Manchmal macht das Wort ’Entschuldigung’ vieles leichter.“ So seien auch in politischen Debatten Anstand und Respekt zu beachten. Schmidt macht obendrein deutlich, dass die Einrichtung von Arbeitskreisen und Beiräten dazu geführt habe, die Bürgerbeteiligung auf ein hohes Niveau zu heben. Direkte Mitsprachemöglichkeiten von Bürgern, Vereinen und Verbänden reichten in Lampertheim mittlerweile weit über die von der Hessischen Gemeindeordnung vorgesehenen Mindestgrenzen hinaus.

Wie die Grünen mit der häufig polemischen und daher provozierenden Äußerungsweise Gregor Simons umgehen werden, bleibe abzuwarten. „Der Bürger erwartet aber keinen Streit auf dieser Ebene, sondern sachorientierte Lösungen.“ Deshalb habe die Koalition davon abgesehen, Schritte gegen das Grünen-Fraktionsmitglied zu unternehmen. Ein monatelanges Verfahren hätte sich nach Schmidts Einschätzung schädlicher auf die politische Landschaft ausgewirkt als eine juristische Klärung.

Der SPD-Chef macht aber auch klar, dass eine Zusammenarbeit mit den Grünen, bis hin zu einer Koalitionsverbindung, nicht an einer Einzelperson scheitern würde.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019