Grüne sehen sich Hallenbad-Baustelle an

Lampertheim.Partei- und Fraktionsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen Lampertheim haben auf ihrer Sommertour mit dem Fahrrad unter anderem Station bei den Biedensand-Bädern gemacht. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Partei hervor.

Erster Stadtrat und Geschäftsführer Jens Klingler begrüßte zusammen mit Bademeister Patrick Görling den Vorstandssprecher der Grünen, Helmut Rinkel, Fraktionsvorsitzenden Stefan Nickel und Stadtrat Jürgen Meyer sowie weitere Partei- und Fraktionsmitglieder. Themen des Informationsbesuchs waren die gute Auslastung des Stellplatzangebots für Wohnmobile, der Stand der Sanierung des Hallenbads sowie die aktuelle Situation im Freibad unter den Bedingungen der Corona-Pandemie.

„Dringender Handlungsbedarf“

Bei einem Rundgang durch die Technikräume und den Außenbereich der Baustelle konnten sich die Mandatsträger einen Eindruck über den Baufortschritt verschaffen. Der ursprünglich für März 2020 vorgesehene Abschluss der Sanierung des Hallenbads musste wegen Verzögerungen bei der Detailplanung und Bauausführung verschoben werden. Momentan gehe er von einer Wiedereröffnung nach Ende der Freibadsaison im September aus, sagte Klingler den Kommunalpolitikern.

Die nächste Station war die Brücke am Bau mit dem angrenzenden Heegwasser. Hier sei es – nach Meinung der Grünen auch bedingt durch Planungsfehler im Zuge der Deichrückverlegung – zu einer anhaltenden Schädigung des Wasserhaushalts im Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein gekommen, was im vergangenen Jahr zu einem Fischsterben geführt hatte. Nabu-Vertreter und Grünenmitglied Dieter Melchior verdeutlichte den dringenden Handlungsbedarf und erläuterte die erforderlichen Maßnahmen, um die frühere Situation wiederherzustellen.

Fraktionsvorsitzender Stefan Nickel erinnerte an den einstimmigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Februar dieses Jahres, sich bei den zuständigen Behörden in Hessen und Baden-Württemberg für die Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts im Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein einzusetzen. Voraussetzung dafür ist aus Sicht der Grünen die Anhebung des Wasserstands im Heegwasser auf das bis 2014 bestehende Niveau, das einen Überlauf durch die Gewässer im Naturschutzgebiet gewährleistet hatte.

Positiv wurde aufgenommen, dass seit Mitte Juli im Heegwasser die vom Regierungspräsidium (RP) Darmstadt zugesagten solarbetrieben Teichbelüfter eingesetzt werden. Diese sollen weiteres Fischsterben aufgrund Sauerstoffmangels verhindern.

Gegenläufige Meinungen

Zur Frage einer Veränderung der Schwelle am Bau gibt es jedoch beim RP Darmstadt zwei gegenläufige Meinungen, wie Vorstandssprecher Helmut Rinkel bedauernd feststellte. Einerseits werde durch das Dezernat Naturschutz für eine Erhöhung dieser Schwelle plädiert, um ein Leerlaufen des Heegwassers, des Rallengrabens und des Welschen Loches zu Niedrigwasserzeiten zu verhindern. Das Dezernat Staatlicher Wasserbau sieht andererseits in einer Erniedrigung der Schwelle am Bau die einzige Möglichkeit, um den Wasseraustausch mit dem Altrhein zu gewährleisten und einen weiteren Sauerstoffmangel verhindern zu können. Grundsätzlich begrüßen die Grünen aber das vom RP Darmstadt angekündigte Monitoring zum Erreichen einer dauerhaften Problemlösung.

Den Abschluss der Tour bildete der Besuch eines Biergartens. Getrübt wurde der positive Verlauf dadurch, dass in der Gaststätte die Vorgaben der Corona-Verordnung offensichtlich nicht eingehalten wurden. Die Grünen wollen dies zum Anlass nehmen, um bei der Stadtverwaltung Lampertheim nachzufragen, ob es sich hier um einen Einzelfall handelt oder ob bereits mehrere Verstöße bekannt sind. red

© Südhessen Morgen, Montag, 03.08.2020