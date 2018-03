Grüne setzen auf Prävention

Anzeige

LAMPERTHEIM.„Die beste Polizeiarbeit sind die Ermittlungen, die gar nicht erst gemacht werden müssen.“ Die Losung des Abends hatte Jürgen Frömmrich am Mittwoch im Lampertheimer Gasthaus Zur Krone schnell gefunden. Als innenpolitischer Sprecher der hessischen Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen weiß er, dass dahinter viel Arbeit steckt. Der Lampertheimer Ortsverband der Grünen hatte den langjährigen Abgeordneten aus Wiesbaden als Experten zu einer Diskussionsrunde über Polizeiarbeit und Sicherheitspolitik in die Spargelstadt eingeladen.

„Einfach immer nach schärferen Gesetzen zu rufen, das bringt nichts“, fand Frömmrich, „stattdessen müssen wir Straftaten vorbeugen und bestehende Gesetze anwenden und durchsetzen“. Sein Sicherheitsmodell basiert auf den drei Säulen repressive Polizeiarbeit, Prävention und Sozialarbeit. „Eine gut ausgestattete Polizei und deren klassische Arbeit ist sehr wichtig“, betonte der Grünen-Politiker, „wir müssen es aber mit präventiven Maßnahmen verbinden“.

Das fange schon bei einfachsten Dingen an. So könnten beispielsweise Einbrüche vermieden werden, wenn die Bevölkerung entsprechend geschult und informiert würde, zum Beispiel darüber, Grundstücke gut auszuleuchten und Hecken niedrig zu halten. Auch beim Thema Radikalisierung und damit verbundener Anschlagsgefahr wolle man in Hessen „Menschen abholen“, bevor etwas passiert. So habe man im Rahmen des Violence Prevention Network (VPN) zur Früherkennung von Extremismus jeder Art Ansprechpartner für Betroffene und deren Angehörige geschaffen. Diese Projekte der hessischen Beratungsstelle seien als „ausgezeichneter Ort im Land der Ideen 2016“ prämiert worden und somit Vorbild für andere Bundesländer.