Grüne stellen Kandidaten auf

Lampertheim.Bei der Kommunalwahl am 14. März werden in Lampertheim eine neue Stadtverordnetenversammlung und neue Ortsbeiräte in den Stadtteilen gewählt. Dafür will der Ortsverband der Grünen voraussichtlich Ende November sein Wahlprogramm verabschieden. Das erklärt Fraktionsvorsitzender Stefan Nickel in einer Mitteilung. Auch die Listenaufstellung soll dann erfolgen.

Wer Interesse hat, auf der Grünen-Liste zu kandidieren, kann sich melden. Die Grünen seien auch für Nichtparteimitglieder und Seiteneinsteiger offen, so Nickel. Weil Corona-bedingt derzeit keine öffentlichen Fraktionssitzungen stattfinden, besteht die Möglichkeit, sich über die Homepage www.gruene-lampertheim.de über die Arbeit der Partei zu informieren sowie Kontakt mit dem Ortsverband aufzunehmen. Als Ansprechpartner stehen die Vorstandsmitglieder Helmut Rinkel und Stefan Nickel unter der Kontaktadresse mail@gruene.lampertheim.info zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.11.2020