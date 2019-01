Grünes Wohnen für alle

Lampertheim.Mit der Erschließung des Quartiers Sedanstraße befasst sich der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung Anfang Februar im Sitzungssaal des Stadthauses. Rechtliche Grundlage für die Erschließung ist ein städtebaulicher Vertrag, den die Stadt mit der Stadtentwicklungsgesellschaft SEL abschließen muss. Das Areal zwischen Eleonoren- und Martin-Kärcher-Straße gilt als Pilotprojekt für die Innenstadtverdichtung.

Mehr Menschen in die Stadt

Dabei geht es um die Erschließung von Bauflächen in zentraler Lage und eine Erhöhung der Bevölkerungsdichte in der Innenstadt. Dies auch, um wertvolle Grünflächen in den Randgebieten Lampertheims zu schonen. Mit diesen Plänen einher geht die Absicht der Planer, für eine möglichst grüne Wohnsituation im Zentrum zu sorgen, vor allem durch die Ausweisung von Grünzonen, die das künftige Wohngebiet auflockern sollen.

Auch soll ein vielfältiges Wohnraumangebot ein generationenfreundliches Wohnen ermöglichen. Die SEL will das Projekt in Form des Ankaufsmodells umsetzen: Die bauliche Entwicklung im Quartier richtet sich nach der Verfügbarkeit von Grundstücken. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.01.2019