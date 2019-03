Grundschüler schlagen neue Seiten auf

Lampertheim.Was macht eigentlich ein Redakteur den ganzen Tag? Ist der Beruf anstrengend? Und fährt man als rasende Reporterin zwangsläufig ein schnelles Auto? Diese und viele andere Fragen rund um das Thema Zeitung konnten die Viertklässler der Lampertheimer Schillerschule gestern endlich einmal loswerden. „Südhessen Morgen“-Redakteurin Alexandra Hoffmann besuchte die Klassen 4a und 4b im Rahmen des Leseförderprojekts „Klasse Kids“.

Haushalte ohne Tageszeitung

Seit fast zwei Wochen werden an der Schillerschule ganz andere – und im Zeitalter von Multimedia für viele Kinder sogar ganz neue – Seiten aufgeschlagen: Zeitungsseiten. „Dass es, so wie früher, in jedem Haushalt eine Tageszeitung gibt, ist leider nicht mehr selbstverständlich“, bedauert Beate Gündling, Klassenlehrerin der 4a. Damit sich ihre Schüler im Unterricht gründlich mit der Zeitung beschäftigen können, bekommen sie den „Südhessen Morgen“ täglich kostenlos in die Schule geliefert. Jedes Kind erhält ein eigenes Exemplar. Für die Lehrer gibt’s noch begleitendes Unterrichtsmaterial.

Kein Wunder also, dass sich die jungen Zeitungsleser mittlerweile ziemlich gut mit ihrem „neuen“ Medium auskennen. Felix hat sich zum Beispiel gemerkt, dass eine Zeitung aus verschiedenen „Büchern“ besteht. Und Eva weiß nicht nur, dass jede Zeitungsmeldung die fünf „W-Fragen“ beantworten sollte, sondern sie kann sie auch wie aus der Pistole geschossen aufsagen: „Wer? Was? Wann? Wo? Warum?“

Einige Viertklässler haben sich schon eine Meinung darüber gebildet, welche Seiten interessant sind. Sport, in erster Linie Fußball, steht bei den meisten Jungs hoch im Kurs: „Weil da über die Nationalmannschaft geschrieben wird.“ Zwei Ballsportler der 4b freuen sich aber auch über die Tischtennisberichte. Moritz liest den Politikteil. Mit dem Brexit ist er ganz und gar nicht einverstanden. In der 4 a haben sich die Kinder überlegt, was man – außer lesen – sonst noch mit einer Zeitung anstellen kann. Im Kunstunterricht sind so originelle Osterhasen aus Zeitungspapier entstanden, die auf dem Ostermarkt der Schillerschule am Samstag, 6. April, zum Verkauf angeboten werden sollen. Eine Schulstunde reicht am Ende kaum aus für all die Fragen, die die Jungen und Mädchen mit ihren Klassenlehrerinnen Beate Gündling (4a) und Sandra Wiegand (4b) vorbereitet haben. Alle Kinder machen begeistert mit.

Spannender Beruf

Das Interesse lässt selbst dann nicht nach, als die Redakteurin zugeben muss, dass sie noch keinen „richtigen“ Fußballstar interviewt hat und auch noch nicht selbst im Fernsehen aufgetreten ist.

Dass der Redakteursberuf spannend sein kann und manchmal vielleicht auch etwas anstrengend, haben sich die Grundschüler schon gedacht. Und falls es den einen oder anderen doch überrascht hat, dass auch rasende Reporter manchmal bloß mit einem Kleinwagen unterwegs sind, so hat er sich die Enttäuschung darüber zumindest nicht anmerken lassen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019