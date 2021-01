Gruppen auf Parkplätzen

Lampertheim.Die Biedensandstraße wird am Montag, 18. Januar, abends gesperrt. Zu diesem Schritt hat sich die Stadtverwaltung entschlossen, nachdem es auf den Parkplätzen am Lessing-Gymnasium wie am Altrhein zu größeren Menschenansammlungen gekommen sei. Die Stadtpolizei löse solche Gruppenbildungen auf. Die Hinterlassenschaften dieser Treffen wie Pizzakartons, Fastfood-Verpackungen und Flaschen würden jedoch immer größer.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, versuchten meist junge Erwachsene, die aktuellen Kontaktbeschränkungen zu umgehen. Sie träfen sich dazu abends an Plätzen außerhalb des Stadtkerns, auch in größeren Gruppen. Die Parkplätze am Lessing-Gymnasium wie am Altrhein hätten sich diesbezüglich als „Hotspots“ entpuppt.

Auf der Flucht

Bußgelder könnten lediglich in Einzelfällen verhängt werden, da die Betroffenen beim Nähern einer Streife meist die Flucht ergriffen. An Beispielen wie diesen zeigt sich laut Bürgermeister Gottfried Störmer, „dass in Teilen der jungen Bevölkerung noch nicht durchgedrungen ist, dass wir eine Pandemie haben.“

Das Zufahrtsverbot auf der Biedensandstraße gilt für den Abschnitt zwischen der Carl-Lepper-Straße und den Parkplätzen am Ende. Es ist täglich gültig zwischen 19 und 5 Uhr und auf die Geltungsdauer der aktuellen Corona-Verordnungen befristet. Wegen des hohen Andrangs am Rheinufer hatte die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr zeitweise auch die Nato-Straße gesperrt. Die Sperrung ist Ende Oktober aufgehoben worden. Derzeit beraten die Rheinanlieger mit dem Regierungspräsidium über eine gemeinsame Lösung für den Sommer. urs

