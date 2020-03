Gruppen fürchten um Existenz

Hüttenfeld.Der Bedarf steigt, Kindertagesstätte und evangelische Kirchengemeinde sind sich hinsichtlich eines möglichen Ausbaus der Kita praktisch einig. Noch fehlt aber der Platz – obwohl es Räume gibt. Mehrere Familien warten in Hüttenfeld auf einen Betreuungsplatz im Ort für ihre Kinder, sind auf Alternativen oder Übergangslösungen angewiesen. Doch noch immer ist nicht endgültig entschieden, ob die Kirche die Gemeinderäume unterhalb des evangelischen Kindergartens für eine Erweiterung zur Verfügung stellt. Denn die Räume könnten an anderer Stelle fehlen, befürchten Kritiker. Was vor Monaten nach einer klaren Sache aussah (wir berichteten), spaltet inzwischen den Stadtteil. Auch eine Initiative hat sich dagegen formiert.

Der Ortsbeirat sitzt dabei gewissermaßen zwischen den Stühlen. „Wir verstehen die Bedenken der Initiative“, sagte CDU-Wortführer Aidas Schugschdinis in der jüngsten Sitzung. „Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es für die Familien und ihre Kinder ein sehr wichtiges Projekt ist.“ Nach dem Vorstoß von Gemeindepfarrer Reinald Fuhr und dem Dekanat zur Bereitstellung und Umbau der Gruppenräume unter der Kita hatte sich im vergangenen Jahr Widerstand gebildet.

Vereine fühlen sich bedroht

Die Räumlichkeiten werden bisher von verschiedenen Gruppen genutzt. Etwa der Verein ZwiBuR trifft sich dort, der Gemeinde-Nachwuchs nutzt die Räumlichkeiten als Jugendtreff. Die betroffenen Gruppen sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Denn passender Platz sei in Hüttenfeld ohnehin schon sehr begrenzt, so die Argumentation. Sie sehen darin eine Einschränkung des Gemeinde- und Vereinslebens. „Der Theaterverein bringt ja auch viel Kulturelles für Hüttenfeld“, bestätigte Schugschdinis.

Ende Februar hatten sich die Vertreter der Initiative mit Erstem Stadtrat Jens Klingler und dem Kirchenvorstand an einen Tisch gesetzt und gemeinsam nach Lösungen gesucht. Auf Anregung der Vereinsvertreter ändert die Stadt nun einen Passus in ihren Mietverträgen mit der SG Hüttenfeld und der Freiwilligen Feuerwehr, die städtische Gebäude für ihre Vereinszwecke nutzen. Dadurch können diese Vereine künftig die von ihnen genutzten Räumlichkeiten weitervermieten – auch an Gruppen der Kirchengemeinde. Doch dann würden unter Umständen Kosten entstehen, die sie bisher im eigenen Haus nicht hatten.

Das Gespräch könne auch nur ein erster Schritt sein, erklärte Schugschdinis. Der Christdemokrat regte an, nach weiteren Möglichkeiten, etwa im Litauischen Gymnasium, Ausschau zu halten. Doch das Grundproblem bleibe bestehen: Der überdachte Platz für Hüttenfelder Vereine oder Gruppen ist – genau wie der für Kinderbetreuung – knapp. „So etwas wie die Gemeinderäume können wir in der Form im öffentlichen Raum nicht anbieten“, urteilt auch Ortsvorsteher Karl Heinz Berg.

Ausweichquartier nicht in Sicht

Auch das Bürgerhaus sei schließlich sehr stark frequentiert und biete, etwa für Jugendliche, nicht die gleichen Möglichkeiten. „Wir können sowieso nur versuchen, entstehende Probleme abzufedern“, so Berg. Am Ende sei es Sache der evangelischen Kirche. „Ein zu 100 Prozent passendes, adäquates Ausweichquartier gibt es wohl aber nicht“, prognostizierte er. Alle Parteien begrüßten die konstruktive Gesprächsbereitschaft aller Beteiligten.

